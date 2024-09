Ein Mann will einen Streit schlichten und wird mit einer Flasche attackiert. Die Polizei fasst den Angreifer wenig später in einer Stadtbahn.

Jörg Breithut 09.09.2024 - 15:38 Uhr

Die Polizei hat am Sonntag einen 24-Jährigen in einer Stadtbahn festgenommen, der einen Mann mit einer Flasche verletzt haben soll. Der Angreifer soll gegen 8 Uhr an der Hauptstätter Straße in Stuttgart-Mitte mit seiner Partnerin in Streit geraten sein. Ein 29-Jähriger habe schlichten wollen.