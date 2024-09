Mann nimmt anderen in Schwitzkasten und entreißt Kette – Festnahme

Polizeibeamte nehmen am Sonntag einen 24 Jahre alten Mann fest, der im Verdacht steht, in der Hirschstraße in Stuttgart-Mitte einen 19-Jährigen ausgeraubt zu haben.

Philip Kearney 30.09.2024 - 15:49 Uhr

