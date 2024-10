Gemeinsam mit einer Frau soll ein 41-Jähriger in Stuttgart-Mitte mehrere Kleidungsstücke aus einem Geschäft gestohlen haben. Als der Ladendetektiv dies bemerkt, flüchtet die Frau. Der Tatverdächtige wird handgreiflich.

Sebastian Winter 18.10.2024 - 15:15 Uhr

Polizeibeamte haben am Donnerstag einen 41 Jahre alten Mann in Stuttgart-Mitte festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Bekleidungsgeschäft am Mailänder Platz Kleidungsstücke gestohlen und den Ladendetektiv geschlagen zu haben.