Ein junger Mann zahlt in einem Bordell in Stuttgart mit Falschgeld. Die Sexarbeiterin erkennt aber sofort, dass mit den Scheinen etwas nicht stimmt.

Digital Desk: Philip Kearney (kea)

Polizisten haben am Montagabend in der Stuttgarter Innenstadt einen 21-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der in einem Bordell mit Falschgeld bezahlt haben soll. Wie die Polizei berichtet, vereinbarte der 21-Jährige gegen 21.50 Uhr mit einer 31-jährigen Mitarbeiterin eines Bordells in der Straße Bebenhäuser Hof sexuelle Leistungen, für die er im Voraus 30 Euro bezahlte.

 

Die Frau erkannte laut dem Bericht aber sofort, dass der 21-Jährige sie mit mutmaßlich gefälschten Geldscheinen bezahlte und informierte den Sicherheitsdienst, der daraufhin die Polizei alarmierte. Polizisten nahmen den 21-Jährigen vorläufig fest.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.