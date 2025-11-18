Ein junger Mann zahlt in einem Bordell in Stuttgart mit Falschgeld. Die Sexarbeiterin erkennt aber sofort, dass mit den Scheinen etwas nicht stimmt.

Philip Kearney 18.11.2025 - 11:25 Uhr

Polizisten haben am Montagabend in der Stuttgarter Innenstadt einen 21-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der in einem Bordell mit Falschgeld bezahlt haben soll. Wie die Polizei berichtet, vereinbarte der 21-Jährige gegen 21.50 Uhr mit einer 31-jährigen Mitarbeiterin eines Bordells in der Straße Bebenhäuser Hof sexuelle Leistungen, für die er im Voraus 30 Euro bezahlte.