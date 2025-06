Ein 44-Jähriger steckt in einem Drogeriemarkt Waren ein und will diese nicht bezahlen. Als ihn ein Detektiv festhalten will, wehrt er sich. Polizeibeamte konnten den Mann fassen.

Matthias Kapaun 25.06.2025 - 12:29 Uhr

Ein 44 Jahre alter Mann soll am Samstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Königstraße in Stuttgart-Mitte Waren gestohlen und sich danach gegen einen 35-jährigen Ladendetektiv gewehrt haben, der ihn festhalten wollte. Polizeibeamte konnten den Mann bei seiner Flucht ergreifen. Der Verdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.