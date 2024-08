Ein 37-Jähriger muss sich in Stuttgart wegen mutmaßlichen Rauschgifthandels verantworten. Die Polizei hatte den Mann am Dienstag festgenommen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die Polizei hat am Dienstag einen mutmaßlichen Rauschgiftdealer in Stuttgart-Mitte festgenommen.

Wie die Polizei mitteilte, haben Beamte am Dienstagnachmittag einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der mit Rauschgift gehandelt haben soll. Die Beamten trafen den 37-Jährigen gegen 15 Uhr am Rupert-Mayer-Platz in Stuttgart-Mitte an und kontrollierten ihn. Bei seiner Durchsuchung fanden sie rund 19 Gramm Haschisch, rund 13 Gramm Amphetamin sowie zehn Ecstasy Tabletten. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt.

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Der 37-jährige Tatverdächtige wurde im Laufe des Mittwochs einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies.