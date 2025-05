Verfolgungsjagd durch Stuttgart 36-Jähriger will sich Verkehrskontrolle entziehen – vorläufig festgenommen

Ein 36-Jähriger will sich am Mittwoch in Stuttgart-Mitte einer Verkehrskontrolle entziehen. Es kommt zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei. Was war der Grund für seine Flucht?