Die Polizei nimmt am Mittwoch in Stuttgart einen 22-jährigen Mann fest. Ihm wird Drogenhandel vorgeworfen.

Gülay Alparslan 14.11.2024 - 18:09 Uhr

Polizeibeamte haben in Stuttgart am Mittwochnachmittag einen 22-jährigen Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, in der Klett-Passage mit Haschisch gehandelt zu haben.