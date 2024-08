Am Freitagnachmittag soll ein 32-jähriger Mann in der Klett-Passage am Hauptbahnhof eine 27-jährige Streifenpolizistin, die im Dienst war, sexuell belästigt haben.

Lea Jansky 03.08.2024 - 13:13 Uhr

Ein 32-jähriger Mann soll am Freitagnachmittag eine sich im Einsatz befindende Polizeibeamtin sexuell belästigt haben. Die 27-jährige Streifenpolizistin war gemeinsam mit ihrem ebenfalls uniformierten Kollegen gegen 16.20 Uhr in der Klett-Passage am Hauptbahnhof mit einer Personenkontrolle beschäftigt, als sich ihr der 32-Jährige von hinten näherte und ihr unvermittelt kräftig an ihr Gesäß gegriffen haben soll.