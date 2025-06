Eine Seniorin sitzt in einem Saal und bemerkt, dass ihr Rucksack fehlt. Später entdeckt sie ihn bei vier Männern wieder. Sie holt ihn sich zurück, doch einer der Männer wird aggressiv.

Matthias Kapaun 25.06.2025 - 16:24 Uhr

Ein 40 Jahre alter Mann soll am Dienstagmorgen in einem Speisesaal in der Olgastraße in Stuttgart-Mitte den Rucksack einer 70-Jährigen geraubt haben. Polizeibeamte konnten den Verdächtigen nach kurzer Fahndung festnehmen.