Philip Kearney 14.10.2024 - 11:09 Uhr

Zwei Unbekannte haben am späten Sonntagabend in der Moskauer Straße in Stuttgart-Mitte ihre Taxifahrt nicht bezahlt und anschließend den Taxifahrer attackiert.