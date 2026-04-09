Am Mittwochabend kommt es in Stuttgart-Mitte zu einem Raub. Unbekannte greifen einen 47-Jährigen an und rauben aus. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein 47-jähriger Mann ist am späten Mittwochabend in Stuttgart-Mitte ausgeraubt worden. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Rathaus. Der 47-Jährige hielt sich demnach gegen 23.30 Uhr am Aufgang zur Eberhardtstraße auf, als zwei unbekannte Männer auf ihn einschlugen und er zu Boden stürzte.

Einige Zeit später stellte der 47-Jährige fest, dass die Täter ihm offenbar sein Mobiltelefon und rund 30 Euro Bargeld gestohlen hatten. Im Rahmen der Fahndung kontrollierten Beamte einen 41-jährigen Mann. Ob er mit der Tat in Verbindung steht, ist laut Polizei Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zu den Tatverdächtigen liegen folgende Beschreibungen vor: Einer der Männer soll auffällig dünn gewesen sein, circa 1,80 Meter groß und etwa 18 Jahre alt. Laut dem Geschädigten hatte er eine dunkle Hautfarbe und Dreadlocks. Zur Tatzeit trug er eine beige Hose, ein schwarzes T-Shirt und einen orangen Rucksack.

Sein Komplize soll etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß gewesen sein. Er soll ebenfalls eine dunkle Hautfarbe gehabt haben und schwarze, lockige Haare. Er trug ein Oberteil mit Tarnmuster und einen schwarzen Rucksack. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89905778 beim Raubdezernat zu melden.