Am Mittwochabend kommt es in Stuttgart-Mitte zu einem Raub. Unbekannte greifen einen 47-Jährigen an und rauben aus. Die Polizei bittet um Hinweise.
09.04.2026 - 11:22 Uhr
Ein 47-jähriger Mann ist am späten Mittwochabend in Stuttgart-Mitte ausgeraubt worden. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Rathaus. Der 47-Jährige hielt sich demnach gegen 23.30 Uhr am Aufgang zur Eberhardtstraße auf, als zwei unbekannte Männer auf ihn einschlugen und er zu Boden stürzte.