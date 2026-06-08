Ein 22-Jähriger gerät in einem Club in Stuttgart mit einem Unbekannten in einen Streit. Dieser schlägt den jungen Mann schließlich nieder – und andere Personen treten auf ihn ein.

Digital Desk: Annika Mayer (may)

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen in einem Club am Rotebühlplatz in Stuttgart-Mitte einen 22 Jahre alten Mann niedergeschlagen und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der 22-Jährige zusammen mit einem 23 Jahre alten Begleiter in dem Club auf. Gegen 3.15 Uhr geriet er demnach mit einem Unbekannten in Streit, in dessen Verlauf dieser den 22-Jährigen niederschlug.

 

Daraufhin wurde der Mann, der am Boden lag, von weiteren Personen getreten und schwer verletzt. Auch der 23 Jahre alte Begleiter erlitt dabei leichte Verletzungen.

Alarmierte Polizeibeamte trafen lediglich die beiden Verletzten an. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 89903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.