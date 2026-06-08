Ein 22-Jähriger gerät in einem Club in Stuttgart mit einem Unbekannten in einen Streit. Dieser schlägt den jungen Mann schließlich nieder – und andere Personen treten auf ihn ein.

Annika Mayer 08.06.2026 - 13:54 Uhr

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen in einem Club am Rotebühlplatz in Stuttgart-Mitte einen 22 Jahre alten Mann niedergeschlagen und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der 22-Jährige zusammen mit einem 23 Jahre alten Begleiter in dem Club auf. Gegen 3.15 Uhr geriet er demnach mit einem Unbekannten in Streit, in dessen Verlauf dieser den 22-Jährigen niederschlug.