In Stuttgart-Mitte kommt es am Freitagmorgen in einem Etablissement an der Leonhardstraße zu einem Raub. Der Tatverdächtige kann flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

alp 29.05.2026 - 11:31 Uhr

Ein Unbekannter soll am Freitagmorgen in einem Etablissement an der Leonhardstraße in Stuttgart-Mitte eine 51-jährige Frau ausgeraubt haben. Wie die Polizei mitteilt, kam der Unbekannte gegen 5 Uhr morgens in das Zimmer der 51-Jährigen und verhielt sich sofort aggressiv. Als die Frau Sicherheitsmitarbeiter alarmierte, flüchtete der Unbekannte und versteckte sich, bis die Sicherheitsmitarbeiter den Raum wieder verlassen hatten. Dann griff er die 51-Jährige an, schlug sie und nahm sich 200 Euro, mit denen er den Raum verließ.