In Stuttgart-Mitte kommt es am Freitagmorgen in einem Etablissement an der Leonhardstraße zu einem Raub. Der Tatverdächtige kann flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter soll am Freitagmorgen in einem Etablissement an der Leonhardstraße in Stuttgart-Mitte eine 51-jährige Frau ausgeraubt haben. Wie die Polizei mitteilt, kam der Unbekannte gegen 5 Uhr morgens in das Zimmer der 51-Jährigen und verhielt sich sofort aggressiv. Als die Frau Sicherheitsmitarbeiter alarmierte, flüchtete der Unbekannte und versteckte sich, bis die Sicherheitsmitarbeiter den Raum wieder verlassen hatten. Dann griff er die 51-Jährige an, schlug sie und nahm sich 200 Euro, mit denen er den Raum verließ.

 

Eine 46-jährige Kollegin versuchte noch, den Täter aufzuhalten, wurde daraufhin aber ebenfalls von ihm geschlagen. Der Mann flüchtete mit der Beute in die Leonhardstraße. Der Tatverdächtige hatte eine dunkle Hautfarbe, trug eine lange Jogginghose und ein weißes T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.