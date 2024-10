Ein 84 Jahre alter Mann befindet sich beim Kochen in seiner Küche in Stuttgart-Mitte, als er einen Schwächeanfall erleidet. Aufgrund der Rauchentwicklung wird die Feuerwehr alarmiert.

Matthias Kapaun 23.10.2024 - 17:52 Uhr

Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag zu einem Einsatz an die Moserstaße in Stuttgart-Mitte ausgerückt. Ein 84 Jahre alter Mann hatte beim Kochen einen Schwächeanfall erlitten, woraufhin sich Rauch in der Küche entwickelt haben soll.