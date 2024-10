Ein unbekannter Mann soll am Sonntag an der Haltestelle Charlottenplatz versucht haben, eine 27-Jährige zu vergewaltigen. Die Polizei bittet um Hinweise.

nse 28.10.2024 - 11:51 Uhr

Ein unbekannter Mann soll am Sonntagnachmittag versucht haben, eine 27 Jahre alte Frau in der Herrentoilette an der Haltestelle Charlottenplatz in Stuttgart-Mitte zu vergewaltigen.