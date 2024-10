Brand in Hotel am SI-Centrum – Feuerwehr im Großeinsatz

Zu einem Brand in einem Hotel nahe des SI-Centrums ist es am Donnerstagnachmittag gekommen. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Was bislang bekannt ist.

Nina Scheffel 17.10.2024 - 20:35 Uhr

In einem Hotelzimmer im 10. Obergeschoss des Dormero Hotels in der Plieninger Straße nahe des SI-Centrums in Stuttgart-Möhringen ist es am Donnerstag zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.