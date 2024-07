Schwabenquellen in Stuttgart-Möhringen

Ein 51-Jähriger soll mehrere Frauen in den Schwabenquellen in Stuttgart-Möhringen sexuell belästigt haben. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest.

shm 11.07.2024 - 15:12 Uhr

Polizeibeamte haben am Mittwochabend einen 51 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in den Schwabenquellen in Stuttgart-Möhringen mehrere Frauen sexuell belästigt zu haben.