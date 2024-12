Ein unbekannter Autofahrer drängt am Montag in Stuttgart-Möhringen ein anderes Auto von der Straße. Dabei wird das abgedrängte Auto gestreift und beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Isabelle Vees 02.12.2024 - 18:34 Uhr

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag in Stuttgart-Möhringen ein Fahrzeug der Marke Iveco von der Straße gedrängt. Der Vorfall ereignete sich in der Nord-Süd-Straße, wie die Polizei berichtete. Der Fahrer flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern.