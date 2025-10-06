In Stuttgart-Möhringen spielen zwei Kinder auf einem Gehweg. Plötzlich rennt ein Mann auf sie zu und attackiert sie brutal. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

red 06.10.2025 - 17:00 Uhr

Körperverletzung in Stuttgart-Möhringen: Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls vom Donnerstagabend im Bereich des Europaplatzes. Nach Angaben der Polizei spielten zwei neunjährige Kinder gegen 19.30 Uhr mit ihrem Cityroller und Fahrrad auf dem Gehweg zwischen der Stadtbahnstation Europaplatz und der Hausnummer 30, als ein Mann aus einem Mehrfamilienhaus auf sie zu rannte.