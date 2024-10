Auf ihrem Heimweg in Stuttgart-Mühlhausen wurde eine 15-Jährige am Samstagnachmittag von einem jungen Mann sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Lea Jansky 20.10.2024 - 12:12 Uhr

Ein unbekannter Mann hat am Samstag eine 15-Jährige in der Aldinger Straße in Stuttgart-Mühlhausen sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilt, war die Jugendliche gegen 16.50 Uhr auf dem Weg von der Bushaltestelle Mühlhausen nach Hause, als der Mann sie plötzlich umarmte und ihr an den Po griff.