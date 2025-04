Zwei Unbekannte dringen in der Nacht zum Donnerstag in einen Laden eines Einkaufszentrums ein. Dort stehlen sie mehrere Stangen Zigaretten.

Annika Mayer 24.04.2025 - 10:42 Uhr

Zwei Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in ein Geschäft in Stuttgart-Mühlhausen eingedrungen und haben Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Der Einbruch ereignete sich wie die Polizei mitteilte in einem Einkaufszentrum an der Adalbert-Stifter-Straße in Freiberg. Gegen 4.05 Uhr schlugen die Täter dort eine Scheibe ein, stiegen in den Laden und stahlen mehrere Stangen Zigaretten.