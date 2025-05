Unfall in Stuttgart-Mühlhausen Autos stoßen in Kreisverkehr zusammen – Polizei sucht Zeugen

In einem Kreisverkehr in Stuttgart-Mühlhausen sind am Dienstagmittag zwei Autos zusammengestoßen. Warum es zu dem Unfall kam, ist allerdings noch unklar. Die beiden Beteiligten machten unterschiedliche Angaben.