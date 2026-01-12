In Stuttgart-Mühlhausen versucht ein Unbekannter am Samstag, eine Tankstelle zu überfallen – und macht dabei die Rechnung ohne eine Mitarbeiterin. Die Polizei sucht Zeugen.
12.01.2026 - 12:20 Uhr
Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend versucht, eine Tankstelle in der Benzenäckerstraße in Stuttgart-Mühlhausen zu überfallen – letztlich ohne Erfolg. Wie die Polizei berichtet, verließ eine 40 Jahre alte Mitarbeiterin gegen 22.10 Uhr gerade die soeben geschlossene Tankstelle, als der Unbekannte sie von hinten überraschte.