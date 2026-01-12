In Stuttgart-Mühlhausen versucht ein Unbekannter am Samstag, eine Tankstelle zu überfallen – und macht dabei die Rechnung ohne eine Mitarbeiterin. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend versucht, eine Tankstelle in der Benzenäckerstraße in Stuttgart-Mühlhausen zu überfallen – letztlich ohne Erfolg. Wie die Polizei berichtet, verließ eine 40 Jahre alte Mitarbeiterin gegen 22.10 Uhr gerade die soeben geschlossene Tankstelle, als der Unbekannte sie von hinten überraschte.

Nach Angaben der Polizei drückte der Mann ihr einen Gegenstand in den Rücken und forderte sie auf, die Tür aufzumachen. Als die 40-Jährige sich lautstark weigerte, flüchtete der Unbekannte ohne Beute.

Versuchter Tankstellenüberfall: Polizei sucht Zeugen

Der Täter war laut der Mitarbeiterin etwa 1,80 Meter groß, schlank und in seinen Zwanzigern. Er trug demnach einen schwarzen Kapuzenpullover und einen blauen medizinischen Mund-Nasenschutz. Er soll gebrochenes Deutsch gesprochen haben.

Die Polizei bittet Zeugen des versuchten Überfalls, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu melden.