Ein Baum stürzt am Mittwoch in Münster um und fällt auf einen Radweg. Die Feuerwehr rückt an, der Radweg wird gesperrt.

Matthias Kapaun 17.07.2025 - 15:00 Uhr

Ein Baum ist am Mittwochnachmittag wohl aufgrund des stürmischen Wetters in der Neckartalstraße in Stuttgart-Münster umgestürzt und zum Großteil auf den Neckartal-Radweg gefallen, der nun gesperrt ist.