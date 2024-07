Ein 38-Jähriger bedroht in Stuttgart offenbar einen Mann und fordert ihn auf, seine Schulden zu begleichen. Als die Polizei seine Wohnung durchsucht, findet sie Drogen.

Annika Mayer 19.07.2024 - 16:28 Uhr

Polizeibeamte haben am Donnerstag an der Wagenburgstraße in Stuttgart-Ost einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Der 38-jährige Mann soll laut den Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft gegen 16 Uhr einen 51-Jährigen unter Drohung von Schlägen aufgefordert haben, ihm seine Schulden von mehreren Hundert Euro zu begleichen. Nach Anordnung der Bereitschaftsstaatsanwältin hätten die Beamten die Wohnung des 38-jährigen Mannes durchsucht. Dort fanden sie mehrere Gramm Kokain und Marihuana, so die Polizei und die Staatsanwaltschaft.