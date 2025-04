Bad Cannstatt Fußgänger stößt Fahrradfahrer – und wird in Psychiatrie eingewiesen

Ein 26 -jähriger Fußgänger stößt am Dienstag in Bad Cannstatt einen 58-jährigen Radfahrer und verletzt diesen leicht. Der Fußgänger wird von der Polizei in eine Psychiatrie eingewiesen.