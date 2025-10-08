Stuttgart: neue Saison im JES Wo Kinder erwünscht sind
Es ist das einzige Theater in Stuttgart, das ausschließlich für Kinder und Jugendliche da ist. Aber was bringt die Zukunft im JES?
Ein Satz, der wie Öl runtergeht. An sich ist man gewöhnt, dass Kulturinstitutionen Nöte haben. Kaum ein Museum oder Theater, das nicht klagte über zu wenig Platz, zu wenig Geld, zu wenig Besucher. Und dann heißt es doch tatsächlich beim Jungen Ensemble Stuttgart (Jes): „Allgemein sind wir sehr zufrieden damit, wie unsere Produktionen und Angebote angenommen werden.“