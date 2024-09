Eine junge Frau sitzt am Donnerstagabend auf den Treppen vor ihrem Wohnhaus in Stuttgart-Nord. Dann bemerkt sie hinter sich einen Mann, der onaniert – und zückt ihr Handy.

Sebastian Winter 13.09.2024 - 11:01 Uhr

Ein unbekannter Mann soll am Donnerstagabend eine 21-jährige Frau in der Heilbronner Straße in Stuttgart-Nord sexuell belästigt haben. Laut Mitteilung der Polizei saß die junge Frau gegen 19 Uhr auf den Treppenstufen vor ihrem Wohnhaus, als der Unbekannte hinter ihr stand und onaniert haben soll.