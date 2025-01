Polizeibeamte unterziehen in der Nacht auf Dienstag einen 31-Jährigen einer Verkehrskontrolle. Dabei fällt ihnen auf, dass der Mann unter Drogeneinfluss steht. Im Wagen des Mannes finden sie zudem verschiedene Drogen.

Gülay Alparslan 30.01.2025 - 13:24 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle in der Heilbronner Straße in Stuttgart-Nord haben Polizeibeamte in der Nacht auf Dienstag einen 31 Jahre alten Mann festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, war der 31-Jährige gegen 00.25 Uhr auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Pragfriedhof kontrolliert worden.