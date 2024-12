Am Donnerstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Stuttgart-Nord, bei dem sich eine 76-Jährige Fahrerin schwer verletzte.

Bei einem Unfall hat sich am Donnerstagmittag eine 76 Jahre alte VW-Fahrerin in Stuttgart-Nord schwere Verletzungen zugezogen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau gegen 11.30 Uhr aus einer Parkgarage am Herdweg in Stuttgart-Nord und hielt dabei an der Schranke. Offenbar bediente sie aus Versehen das Gaspedal, riss beim Durchfahren die Schranke ab und raste über beide Fahrstreifen des Herdwegs. Schließlich prallte sie gegen eine Mauer, wo sie zum Stehen kam und verletzte sich dabei schwer.

Lesen Sie auch

Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzte und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Zeugenaufruf

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer 0711/8990-3200 zu melden.