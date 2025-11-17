Ein 30-Jähriger soll seiner Partnerin mehrere Hundert Euro geklaut haben und danach geflohen sein. Die Polizei nahm den alkoholisierten Mann vorläufig fest.
17.11.2025 - 18:02 Uhr
Ein alkoholisierter Mann soll seiner Lebenspartnerin nach einer körperlichen Auseinandersetzung Geld gestohlen haben. Wie das Polizeipräsidium Stuttgart mitteilt, nahmen Polizeibeamte in der Nacht zum Montag einen 30-jährigen Mann fest. Er steht im Verdacht, seiner 34-jährigen Lebenspartnerin mehrere Hundert Euro entwendet zu haben.