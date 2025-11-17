Ein 30-Jähriger soll seiner Partnerin mehrere Hundert Euro geklaut haben und danach geflohen sein. Die Polizei nahm den alkoholisierten Mann vorläufig fest.

Volontäre: Felix Mahler (fma)

﻿Ein alkoholisierter Mann soll seiner Lebenspartnerin nach einer körperlichen Auseinandersetzung Geld gestohlen haben. Wie das Polizeipräsidium Stuttgart mitteilt, nahmen Polizeibeamte in der Nacht zum Montag einen 30-jährigen Mann fest. Er steht im Verdacht, seiner 34-jährigen Lebenspartnerin mehrere Hundert Euro entwendet zu haben.

 

Zwischen den beiden kam es gegen 0.20 Uhr in einer Unterkunft an der Wolframstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 30-jährige alkoholisierte Mann wollte offenbar Bargeld aus dem Schrank seiner Lebensgefährtin nehmen, so die Polizei. Als die 34-jährige Frau das bemerkte und das Geld an sich nahm, soll er es ihr entrissen haben und in Richtung Klett-Passage geflüchtet sein.

Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigten vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn dann wieder auf freien Fuß.