Zwischen den beiden kam es gegen 0.20 Uhr in einer Unterkunft an der Wolframstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 30-jährige alkoholisierte Mann wollte offenbar Bargeld aus dem Schrank seiner Lebensgefährtin nehmen, so die Polizei. Als die 34-jährige Frau das bemerkte und das Geld an sich nahm, soll er es ihr entrissen haben und in Richtung Klett-Passage geflüchtet sein.