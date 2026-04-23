Eine 50-Jährige versucht in einem Lebensmittelgeschäft in Stuttgart-Nord offenbar, Hähnchen zu stehlen. Als der Marktleiter sie anspricht, wird sie handgreiflich.

Annika Mayer 23.04.2026 - 10:25 Uhr

Eine 50 Jahre alte Frau soll am Mittwoch in einem Lebensmittelgeschäft an der Straße Am Kochenhof in Stuttgart-Nord Waren im Wert von rund acht Euro gestohlen und den Marktleiter gestoßen haben. Wie die Polizei mitteilt, nahm die Frau gegen 14.30 Uhr Reis und Hähnchen an sich und soll lediglich den Reis bezahlt haben.