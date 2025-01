In einer Küche in einem Wohnheim bricht am Dienstag offenbar wegen angebranntem Essen ein Feuer aus. Zwei Personen werden leicht verletzt, der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Annika Mayer 15.01.2025 - 12:29 Uhr

In der Küche eines Wohnheims an der Sattlerstraße in Stuttgart-Nord ist am Dienstag gegen 10.35 Uhr ein Brand ausgebrochen. Bewohner entdeckten laut der Polizei den Brand und wählten den Notruf. Eine 14-jährige Jugendliche und eine 45 Jahre alte Frau erlitten mutmaßlich durch Rauchgase leichte Verletzungen.