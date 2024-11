Am Freitagvormittag mussten zwei Personen aufgrund eines Küchenbrandes in einem Mehrfamilienhaus mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Maria Fischer /dpa 01.11.2024 - 19:59 Uhr

