In Stuttgart-Nord brechen Unbekannte am Donnerstagabend in eine Wohnung ein – ohne etwas zu stehlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Philip Kearney 02.08.2024 - 14:17 Uhr

Unbekannte sind am Donnerstag in eine Wohnung an der Türlenstraße in Stuttgart-Nord eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, sind die Täter zwischen 18.30 Uhr und 22.30 Uhr durch die geöffnete Haustüre in das Wohngebäude eingedrungen und haben versucht, die Wohnungstüre im vierten Dachgeschoss aufzubrechen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung