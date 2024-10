Ein unbekannter Mann bedrängt am Dienstagabend eine Frau in einem Flur eines Mehrfamilienhauses sexuell. Die Polizei sucht Zeugen.

Philip Kearney 16.10.2024 - 11:53 Uhr

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend offenbar eine 33 Jahre alte Frau in einem Mehrfamilienhaus an der Mönchhaldenstraße in Stuttgart-Nord sexuell bedrängt.