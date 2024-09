Zu zwei Fällen von Exhibitionismus ist es am Dienstag in Stuttgart-Nord gekommen. In einem Fall konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden, in einem zweiten Fall sucht die Polizei nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Nina Scheffel 04.09.2024 - 10:24 Uhr

Zu einem Fall von Exhibitionismus ist es am Dienstagnachmittag in Stuttgart-Nord gekommen. Wie die Polizei mitteilte, entblößte sich ein bislang unbekannter Mann an der Mönchhaldenstraße vor einer Frau. Laut Angaben der Polizei lief die 42-Jährige gegen 16.50 Uhr den Treppenabgang Birkendörfle in Richtung Mönchhaldenstraße hinunter, als sie von dem Unbekannten verfolgt wurde. Die Frau sah dann, wie der Mann onanierte.