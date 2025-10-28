Wenn man sich immer noch „an der Lerche“ verabredet, obwohl es die seit mehr als 20 Jahren nicht mehr gibt – ist das das Zeichen, dass man alt ist? Und sagt noch jemand Olgastift?
28.10.2025 - 09:59 Uhr
Meist passiert es mir mit sehr alten Freunden. Mit Menschen, die ich seit meiner Schulzeit kenne. „Wo sollen wir uns treffen?“, fragen sie. „An der Lerche“, sage ich automatisch. Natürlich weiß meine Freundin genau, was gemeint ist, obwohl es das legendäre „Radio- und Photohaus“ seit mehr als 20 Jahren nicht mehr gibt. Sie wird am Rotebühlplatz vor dem Lego-Laden stehen. Die Lerche war 1996 unser Treffpunkt – und wird es vermutlich 2036 immer noch sein.