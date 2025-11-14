Kirchen sollten nach Ansicht von Stuttgarts OB Frank Nopper selbstbewusster auftreten. Klare Glaubensüberzeugungen schafften mehr Respekt als Gleichgültigkeit, betonte er.
14.11.2025 - 13:47 Uhr
Nach Ansicht des Stuttgarter Oberbürgermeisters Frank Nopper (CDU) sollten die Kirchen selbstbewusster auftreten. „Glaubens- und Bekenntnisstärke schafft mehr Achtung, Respekt und Verständnis bei Andersdenkenden und Andersgläubigen als Gleichgültigkeit, Positionslosigkeit und laues Christentum“, sagte er bei einer Veranstaltung der Stiftung für Grundwerte und Völkerverständigung in Stuttgart.