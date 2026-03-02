Unbekannte legen in der Nacht auf Samstag in Obertürkheim mehrere schwere Ballastsäcke auf Bahngleise. Eine S-Bahn überrollt die Hindernisse mit hoher Geschwindigkeit.

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag mehrere etwa zehn Kilogramm schwere Ballastsäcke auf die Gleise in Stuttgart-Obertürkheim gelegt. Eine S-Bahn der Linie S1 überrollte die Hindernisse gegen 23.30 Uhr auf der Fahrt in Richtung Kirchheim/Teck mit einer Geschwindigkeit von etwa 90 km/h, wie die Bundespolizei mitteilte.

Durch den Aufprall schaukelte sich das Triebfahrzeug der S-Bahn kurzzeitig auf. Der Lokführer leitete eine Schnellbremsung ein. Die eintreffenden Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten am Tatort zahlreiche Beweismittel sicher. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen musste die betroffene Bahnstrecke bis 1.51 Uhr für den Zugverkehr gesperrt werden.

Unbekannte legen Ballastsäcke auf Gleise – Zeugen gesucht

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurde eingeleitet.

Die Bundespolizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0711 / 55 04 91 02 0 oder per E-Mail an bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.