Unbekannte legen in der Nacht auf Samstag in Obertürkheim mehrere schwere Ballastsäcke auf Bahngleise. Eine S-Bahn überrollt die Hindernisse mit hoher Geschwindigkeit.
02.03.2026 - 14:21 Uhr
Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag mehrere etwa zehn Kilogramm schwere Ballastsäcke auf die Gleise in Stuttgart-Obertürkheim gelegt. Eine S-Bahn der Linie S1 überrollte die Hindernisse gegen 23.30 Uhr auf der Fahrt in Richtung Kirchheim/Teck mit einer Geschwindigkeit von etwa 90 km/h, wie die Bundespolizei mitteilte.