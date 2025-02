Rund 100 000 Bürger haben bisher Briefwahl beantragt. Wer nicht auf den Postweg vertrauen möchte, kann seinen Stimmzettel im Rathaus in die Urne werfen.

Konstantin Schwarz 06.02.2025 - 14:24 Uhr

Die Druckerei war schnell: Seit dieser Woche werden in der Landeshauptstadt die Unterlagen für die Briefwahl zugeschickt. „Wir haben bei 364 000 Wahlberechtigten rund 100 000 Anträge auf Briefwahl, hier im Rathaus und in den Bezirksämtern kann nun sofort gewählt werden“, sagte Ordnungsbürgermeister Clemens Maier (FW) am Mittwoch bei der offiziellen Eröffnung der Briefwahlstelle im Rathaus. Die Schalter öffneten bereits am Dienstag, an diesem Tag wählten hier bereits rund 370 Menschen. Die Zustellung der Briefwahlunterlagen „sollte bis Ende dieser Woche klappen“, sagte Matthias Fatke, Leiter des Statistischen Amtes.