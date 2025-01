Gerlinde und Winfried Kretschmann sind seit vielen Jahrzehnten verheiratet. Wegen einer Schulterverletzung musste die First Lady ins Krankenhaus - nun ist sie auf dem Weg der Besserung.

Gerlinde Kretschmann ist nach einem Klinikaufenthalt wegen einer gebrochenen Schulter wieder entlassen worden. Die Operation sei gut und komplikationslos verlaufen, sagte ein Sprecher des Staatsministeriums der dpa auf Nachfrage. Ihr gehe es den Umständen entsprechend gut. Zu den näheren Umständen des Schulterbruchs konnte der Sprecher nichts sagen.

Ihr Mann Winfried Kretschmann hatte diese Woche seine Teilnahme an der Klausur der Grünen-Fraktion am Bodensee und die Teilnahme an einem Bürgerempfang abgesagt, um bei seiner Frau im Krankenhaus sein zu können.

Der Grünen-Politiker Kretschmann ist seit 1975 mit seiner 1947 geborenen Frau Gerlinde verheiratet. Gemeinsam haben sie drei erwachsene Kinder.