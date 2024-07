Zwei Männer im Alter von 36 und 39 Jahren sollen in Stuttgart mit Rauschgift gehandelt haben. Bei Wohnungsdurchsuchungen konnten die Einsatzkräfte unter anderem Ecstasy, Amphetamin und Marihuana in großen Mengen sicherstellen.

Sebastian Steegmüller 26.07.2024 - 15:36 Uhr

Die Polizei hat am Donnerstag gegen 9 Uhr im Stuttgarter Osten nicht nur zwei mutmaßliche Drogendealer im Alter von 36 und 39 Jahren festgenommen, sondern in den Wohnungen der Tatverdächtigen gleich noch ein buntes Potpourri an Rauschgift sichergestellt. In den Räumen des 36-Jährigen fanden die Beamten circa 1,7 Kilogramm Amphetamin, zwei Kilo Ecstasy, 260 Gramm MDMA, 900 Gramm Marihuana, 3500 LSD-Trips, 400 Gramm Ketamin, 15 Gramm Kokain und 115 Euro Bargeld sowie diverse Stichwaffen in Kurz- und Langform.