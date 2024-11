Am Wochenende steigen Unbekannte in Wohnungen in Stuttgart-Ost ein. Die Einbrecher machen Beute im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

jbr 18.11.2024 - 12:04 Uhr

Unbekannte sind am Wochenende in zwei Wohnungen in Stuttgart-Ost eingebrochen. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit.