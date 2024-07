Bei der Kollision mit einem parkenden Mercedes wird ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Noch ist unklar, warum er von der Fahrbahn abkam.

sma 31.07.2024 - 13:48 Uhr

- Ein 28 Jahre alter Fahrradfahrer hat sich nach Polizeiangaben am Mittwochmorgen auf der Talstraße bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Der Fahrradfahrer fuhr demnach gegen 4.10 Uhr in der Talstraße in Richtung Wagenburgstraße entlang, als er auf Höhe der Hausnummer 63 offenbar von der Fahrbahn abkam und gegen einen geparkten Mercedes prallte. Durch die Kollision verletzte sich der 28-Jährige schwer.