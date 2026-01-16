Ein 23 Jahre alter mutmaßlicher Brandstifter soll versucht haben, in einem Haus in Stuttgart-Ost Feuer zu legen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Digital Desk: Michael Bosch (mbo)

Die Polizei hat in Stuttgart-Ost einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen und wohl Schlimmeres verhindert. Die Handschellen klickten bereits in den frühen Morgenstunden des vergangenen Mittwochs (14. Januar). Wie die Polizei berichtet, soll der 23 Jahre alte Mann versucht haben, ein Mehrfamilienhaus an der Schurwaldstraße anzuzünden.

 

Ein Anwohner hatte gegen 3.30 Uhr die Polizei alarmiert, weil jemand bei ihm sturmklingelte. Die hinzugerufenen Beamten bemerkten daraufhin Brandspuren am Hauseingang. Im Rahmen einer Fahndung nahmen sie den Tatverdächtigen in der Nähe fest. Inwiefern Gefahr bestand, dass das komplette Gebäude in Brand geriet, sei teil der Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Die weiteren Hintergründe sind bislang unklar.

Der 23-Jährige wurde noch am selben Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, der mutmaßliche Brandstifter sitzt nun in Untersuchungshaft.