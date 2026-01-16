Ein 23 Jahre alter mutmaßlicher Brandstifter soll versucht haben, in einem Haus in Stuttgart-Ost Feuer zu legen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Michael Bosch 16.01.2026 - 08:54 Uhr

Die Polizei hat in Stuttgart-Ost einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen und wohl Schlimmeres verhindert. Die Handschellen klickten bereits in den frühen Morgenstunden des vergangenen Mittwochs (14. Januar). Wie die Polizei berichtet, soll der 23 Jahre alte Mann versucht haben, ein Mehrfamilienhaus an der Schurwaldstraße anzuzünden.