Mann will Zehnjährigen in sein Auto locken – Zeugen gesucht

Ein Autofahrer soll am Montagabend in Stuttgart versucht haben, ein Kind in sein Fahrzeug zu locken. Die Polizei sucht nach dem Verdächtigen – und bittet um Hilfe.

Julia Hawener 27.08.2024 - 11:42 Uhr

Ein noch unbekannter Mann soll am Montagabend im Bereich der Hackstraße in Stuttgart-Ost versucht haben, einen zehnjährigen Jungen unter einem falschen Vorwand in seinen Mercedes zu locken. Die Polizei sucht Zeugen.