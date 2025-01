In der Silvesternacht kommt es in Stuttgart-Ost zu einer Bedrohungslage. Ein 24-Jähriger gerät zunächst mit seiner Begleiterin in einen Streit. Dann kommt ein Unbekannter mit einem Messer hinzu.

Gülay Alparslan 02.01.2025 - 15:45 Uhr

Ein 24-jähriger Mann ist in der Silvesternacht in Stuttgart-Ost von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der 24-Jährige gegen 3 Uhr an der Bushaltestelle am Schmalzmarkt auf. Er geriet zunächst mit seiner Begleiterin in einen verbalen Streit.