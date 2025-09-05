Seit fünf Jahren müssen Stuttgarter Pendler im Sommer auf wichtige S-Bahn-Haltestellen verzichten. Ab Samstag ist die Strecke wieder frei – bis zur nächsten Sperrung.
05.09.2025 - 08:44 Uhr
Wochenlang mussten Pendlerinnen und Pendler im Großraum Stuttgart längere Fahrzeiten und den Umstieg auf Ersatzbusse hinnehmen – nun neigt sich die Sperrung der wichtigen S-Bahn-Stammstrecke in der Innenstadt dem Ende zu. Die S-Bahnen würden wie geplant die Stationen im innerstädtischen Bahntunnel ab dem frühen Samstagmorgen wieder anfahren, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit.